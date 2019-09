Old Boys Neamţ şi Fiesta Roman au câştigat grupele Cupei “Dor de casă”, competiţie de minifotbal desfăşurată sâmbătă, 28 septembrie, pe terenul sintetic de la stadionul municipal “Ceahlăul”.

În grupa A s-au înregistrat următoarele rezultate: Old Boys Neamţ-FC Girov 16-0, Tineretul Roznov-Gloria Ştefan cel Mare 7-4, Gloria Ştefan cel Mare-Old Boys Neamţ 1-6, FC Girov-Tineretul Roznov 3-7, Old Boys Neamţ-Tineretul Roznov 7-0 şi Gloria Ştefan cel Mare-FC Girov 9-3. În clasament pe locul întâi s-a situat Old Boys Neamţ, cu 9 puncte, urmată de Tineretul Roznov (6), Gloria Ştefan cel Mare (3) şi FC Girov (0).

Rezultatele grupei B au fost următoarele: Fiesta Roman-Mureşul 6-3, Grant Elite-Jandarmii 0-8, Jandarmii-Mureşul 4-3, Grant Elite-Fiesta Roman 1-7, Fiesta Roman-Jandarmii 5-2 şi Grant Elite-Mureşul 5-3. Locul întâi a revenit echipei Fiesta Roman (9), urmată de Jandarmii (6), Grant Elite (3) şi Mureşul (0).

Cel mai bun portar a fost desemnat Bogdan Ciobanu (Old Boys), iar primii 4 marcatori au fost Rusu (Old Boys – 10 goluri), Braiş (Fiesta – 8 goluri), Stângaciu (Fiesta) şi Grosu (Gloria) – câte 6 goluri. Pentru faza finală se vor califica primele două echipe din fiecare grupă, plus cea mai bună echipa de pe locul 3. Aceasta va avea loc pe 19 octombrie, tot la Piatra Neamţ, în competiţie intrând şi câştigătoarele din Spania, Germania şi Anglia. (M. CONSTANTINESCU)