FOTO. O tonă de grâu și 800 de kg de porumb au ars într-un incendiu la izbucnit la Dulcești. Un bărbat a suferit arsuri ușoare

Un incendiu produs de un scurtcircuit electric a cauzat pagube mari pentru o gospodărie din satul Cârlig, comuna Dulcești, județul Neamț.

Sesizarea a fost primită de cei de la ISU Neamț marți, 5 mai, în jurul orei 8.42. „La sosirea pompierilor militari, incendiul se manifesta generalizat la două anexe gospodărești și la acoperișul casei, existând posibilitatea propagării la construcțiile dintr-o gospodărie din vecinătate. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Din interiorul locuinței și unei anexe au fost evacuate două butelii care prezentau risc de explozie”, precizează comunicatul ISU.

Proprietarul, un bărbat de 86 de ani, a suferit arsuri ușoară și intoxicație cu fum și a fost trasportat la spital și o femeie a suferit un atac de panică.

„Din păcate pagubele înregistrate au fost însemnate: au ars bunurile din interiorul celor două anexe gospodărești (o tonă de grâu, 800 kg porumb, 1,5 t lemne de foc, scule și unelte de uz gospodăresc, mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, obiecte de uz casnic etc) și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 mp”, precizează ISU Neamț.



Misiunea pompierilor s-a încheiat în jurul orei 15:00.

Imagini: ISU Neamț