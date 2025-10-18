ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona Moldovei

de Vlad Bălănescu

Lucrările pentru amenajarea unui sens giratoriu în intersecția din Humulești au început în luna mai a anului trecut. La acea dată, Daniel Harpa, primarul orașului Târgu-Neamț de atunci, anunța că investiția se va realiza în baza unui protocol încheiat la 21 iunie 2023 între Primăria Târgu-Neamț și DRDP Iași, prin SDN Piatra-Neamț. În primă fază, intersecția urma să fie reamenajată provizoriu cu parapet lestabil din material plastic, pentru monitorizarea traficului, urmând ca soluția definitivă să fie adoptată în funcție de valorile înregistrate.Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona MoldoveiÎncepând de ieri, 17 octombrie, la intersecția din Humulești au debutat lucrările de montare a unui sens giratoriu modular, care, alături de cel de la Girov, se numără printre primele astfel de amenajări de acest tip din România.Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona MoldoveiConstrucția este realizată din elemente prefabricate curbe din beton armat, atât pentru inelul central, cât și pentru insulele laterale. Modulele sunt îmbinate mecanic, iar montajul complet se finalizează în aproximativ 12 ore. Fiecare sens este dotat cu catadioptri luminoși cu LED-uri fotovoltaice, care sporesc vizibilitatea pe timp de noapte.

Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona Moldovei
Pentru comparație, așa arăta locația înainte de luna mai 2024

Valoarea totală a investiției este de 3 milioane de lei, sumă ce acoperă ambele sensuri giratorii – de la Humulești și Girov. Proiectul este realizat de ARVA Craiova, singurul producător din România care fabrică acest tip de elemente modulare din beton armat.
Pe pagina sa de Facebook, Daniel Harpa, actual președinte al Consiliului Județean Neamț, a transmis: „Aceste sensuri giratorii fac parte dintre inițiativele mele din perioada în care eram primar al orașului Târgu-Neamț. Mulțumesc echipei Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași și domnului Ovidiu-Mugurel Laicu, director general regional, pentru sprijinul și buna colaborare în realizarea acestui proiect. Sunt convins că aceste sensuri giratorii vor contribui semnificativ la creșterea siguranței rutiere și la îmbunătățirea mobilității în județul nostru.Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona MoldoveiȘi actualul primar, Vasile Apopei, a marcat momentul pe rețelele de socializare: „Mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect important pentru orașul nostru – domnului Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț și fost primar al orașului, pentru sprijinul constant, echipelor de la Drumurile Naționale și Județene, Poliției Rutiere și celei Locale, dar mai ales cetățenilor din Târgu-Neamț pentru răbdare și înțelegere.

Este un pas important spre fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere. Noul sens giratoriu din Humulești va fi unul dintre cele mai moderne din zona Moldovei.”Foto. Noul sens giratoriu din Humulești – unul dintre cele mai moderne din zona Moldovei

