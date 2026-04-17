FOTO. Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un stâlp de electricitate

Un bărbat a fost rănit și transportat la spital după ce a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de electricitate, în comuna Gâdinți.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, accidentul s-a produs joi, 16 aprilie, în jurul orei 15:52, fiind anunțat printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roman, alături de polițiști.

În autoturism se afla doar conducătorul auto. La sosirea echipajelor de intervenție, acesta era deja evacuat din vehicul. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 67 de ani, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD TIM, fiind ulterior transportat la spital.

Conform verificărilor efectuate de polițiștii din cadru IPJ Neamț, accidentul s-ar fi produs pe DN 15D, după ce șoferul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, pierzând controlul direcției și lovind un stâlp de electricitate.

Testarea alcoolscopică a indicat că bărbatul nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Foto: ISU Neamț