FOTO. Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un stâlp de electricitate

de Popa Denisa

Un bărbat a fost rănit și transportat la spital după ce a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de electricitate, în comuna Gâdinți.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, accidentul s-a produs joi, 16 aprilie, în jurul orei 15:52, fiind anunțat printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Roman, alături de polițiști.

În autoturism se afla doar conducătorul auto. La sosirea echipajelor de intervenție, acesta era deja evacuat din vehicul. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 67 de ani, a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD TIM, fiind ulterior transportat la spital.

Conform verificărilor efectuate de polițiștii din cadru IPJ Neamț, accidentul s-ar fi produs pe DN 15D, după ce șoferul nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga, pierzând controlul direcției și lovind un stâlp de electricitate.

Testarea alcoolscopică a indicat că bărbatul nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Foto: ISU Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Șofer prins în Gârcina încercând să mituiască polițiștii după ce a fost oprit în trafic
Minoră rănită într-un accident la Roman, după o traversare neregulamentară

Bacău. Administratorul public al municipiului trimis în judecată cu repetiție de DNA

Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus...
Informare meteo de precipitații și vânt în toată țara

Vremea de primăvară este schimbătoare și meteorologii au emis...
Neamț. Bărbat din Alexandru cel Bun găsit fără viață, polițiștii cercetează împrejurările decesului

Un bărbat, în vârstă de 72 de ani, din...
Minoră rănită într-un accident la Roman, după o traversare neregulamentară

O fetiță de doar 6 ani a fost rănită...
Șofer prins în Gârcina încercând să mituiască polițiștii după ce a fost oprit în trafic

Un șofer sucevean este cercetat pentru dare de mită,...

