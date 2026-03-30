FOTO. Neamț. Patru incendii pe timp de noapte – pagube mari pentru proprietari

Mai multe incendii au avut loc în județul Neamț la finalul lunii martie și chiar dacă pagubele materiale sunt considerabile, important este că evenimentele nedorite nu s-au soldat cu victime omenești. Pe 29 martie, la scurt timp după miezul nopții, pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese un apartament dintr-un bloc de pe strada Fabricii din Roman. Au ars mai multe bunuri dintr-o cameră și planșeul pe câțiva metri pătrați din cauza unui scurtcircuit electric. Toți locatarii s-au autoevacuat și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În aceeași zi, în jurul orei 04:45, a fost anunțat foc la o casă din comuna Tazlău. A ars acoperișul pe o suprafață de 200 mp, bunurile din interiorul a două camere și un hol, iar cercetările au stabilit că totul a fost generat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

Un alt eveniment nedorit a avut loc pe 30 martie, aproape de ora 01:00, în localitatea Secuieni, unde s-a aprins o construcție cu rol de depozitare, existând posibilitatea propagării la un autoturism aflat în apropiere și la locuință. Până la finalul intervenției a ars întreaga construcție formată din două încăperi, dar și bunurile din interior. De această dată, cauza a fost stabilită ca fiind o lumânare lăsată nesupravegheată.

Înainte de finalizarea intervenției, pompierii militari au fost chemați în localitatea Buruienești din comuna Doljești unde ardea un adăpost pentru animale și un depozit de furaje. Au murit carbonizate două vaci si trei viței. „Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars întreaga construcție din lemn în care erau depozitate două tone de lucernă. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric”, conform ISU Neamț.

