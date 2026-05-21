FOTO. Neamț. O tânără de 19 ani a fost transportată la spital în urma unui accident produs la Costișa

Un accident în care au fost implicate 2 autoturisme a avut loc în această seară, 21 mai, în comuna Costișa, județul Neamț.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Roznov, SAJ și IPJ.

Cele două persoane implicate în accident s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. O tânără în vârstă de 19 ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajul SAJ și ulterior transportată la spital”, precizează comunicatul ISU Neamț.

În mașini nu se aflau decât șoferii.

