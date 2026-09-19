FOTO. Neamț. O autocisternă încărcată cu propan a căzut într-o râpă. Drum parțial blocat pe DN15 C, în apropierea localității Băltățești

Un accident a avut loc în această seară, 19 septembrie, în comuna Bălțătești, județul Neamț.
Conform site-ul Infotrafic, „traficul rutier este oprit pe DN 15C Piatra Neamț – Humulști, în apropierea localității Băltățești, județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a părăsit partea carosabilă și a căzut într-o râpă de aproximativ 15 metri. Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier este blocat și deviat pe DC 15 Crăcăoani – Ghindăoani”.
La fața locului intervin forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț.
Comunicatul ISU Neamț menționează că șoferul a reușit să părăsească autocisterna.
Foto: ISU Neamț