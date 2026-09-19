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FOTO. Neamț. O autocisternă încărcată cu propan a căzut într-o râpă. Drum parțial blocat pe DN15 C, în apropierea localității Băltățești

de Vlad Bălănescu

Un accident a avut loc în această seară, 19 septembrie, în comuna Bălțătești, județul Neamț.

Conform site-ul Infotrafic, „traficul rutier este oprit pe DN 15C Piatra Neamț – Humulști, în apropierea localității Băltățești, județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a părăsit partea carosabilă și a căzut într-o râpă de aproximativ 15 metri. Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier este blocat și deviat pe DC 15 Crăcăoani – Ghindăoani”.

 

La fața locului intervin forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț.
Comunicatul ISU Neamț menționează că șoferul a reușit să părăsească autocisterna.
Foto: ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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