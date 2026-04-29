SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Neamț. Incendiu în comuna Țibucani. O mamă și fetița ei de 2 ani au ajuns la spital

de Croitoru Angela

O tânără mamă, în vârstă de 21 de ani și fetița acesteia, de 2 ani, au suferit ușoare intoxicații de fum și atacuri de panică, după ce un aparat electrocasnic, uitat în priză, a produs un incendiu la locuința lor din comuna Țibucani.

S-a întâmplat, marți, 28 aprilie 2026, după -amiază, iar pentru stingerea flăcărilor, ce s-au extins de la interior la acoperiș, au acționat SVSU Țibucani și Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD). Reprezentanții IPJ Neamț au fost și ei la fața locului pentru cercetări.

FOTO. Neamț. Incendiu în comuna Țibucani. O mamă și fetița ei de 2 ani au ajuns la spital

"Din interiorul locuinței s-au autoevacuat o femeie și copilul acesteia. Femeia în vârstă de 21 de ani și fetița în vârstă de 2 ani, cu atacuri de panică și ușoare intoxicații cu fum, au fost preluate de echipajul SMURD și ulterior transportate la spital.

La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul și în interiorul unei locuințe, existând posibilitatea propagării și la o  anexă gospodărească din imediata apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars 60 mp din acoperișul locuinței și bunuri din interiorul acesteia (mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, aparate electronice, documente și articole de uz casnic).

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de un aparat electric lăsat sub tensiune și nesupravegheat”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Botoșani / 4.000 de lei amendă pentru o "urgență" bahică. Șase botoșăneni amendați cu 11.000 de lei pentru apeluri false la 112 în numai o zi!
Botoșani / 4.000 de lei amendă pentru o “urgență” bahică. Șase botoșăneni amendați cu 11.000 de lei pentru apeluri false la 112 în numai o zi!
VIDEO-FOTO. Defilare militară și ceremonie de Ziua Veteranilor de Război la Piatra Neamț
VIDEO-FOTO. Defilare militară și ceremonie de Ziua Veteranilor de Război la Piatra Neamț

