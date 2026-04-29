FOTO. Neamț. Incendiu în comuna Țibucani. O mamă și fetița ei de 2 ani au ajuns la spital

O tânără mamă, în vârstă de 21 de ani și fetița acesteia, de 2 ani, au suferit ușoare intoxicații de fum și atacuri de panică, după ce un aparat electrocasnic, uitat în priză, a produs un incendiu la locuința lor din comuna Țibucani.

S-a întâmplat, marți, 28 aprilie 2026, după -amiază, iar pentru stingerea flăcărilor, ce s-au extins de la interior la acoperiș, au acționat SVSU Țibucani și Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț (cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD). Reprezentanții IPJ Neamț au fost și ei la fața locului pentru cercetări.

“Din interiorul locuinței s-au autoevacuat o femeie și copilul acesteia. Femeia în vârstă de 21 de ani și fetița în vârstă de 2 ani, cu atacuri de panică și ușoare intoxicații cu fum, au fost preluate de echipajul SMURD și ulterior transportate la spital.

La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul și în interiorul unei locuințe, existând posibilitatea propagării și la o anexă gospodărească din imediata apropiere. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars 60 mp din acoperișul locuinței și bunuri din interiorul acesteia (mobilier, aparate electrocasnice, materiale textile, aparate electronice, documente și articole de uz casnic).

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic cauzat de un aparat electric lăsat sub tensiune și nesupravegheat”, a precizat căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Angela Croitoru