O familie din localitatea Țibucani a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa a fost mistuită de flăcări. S-a întâmplat pe 2 septembrie, apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț la ora 12:35. Au intervenit militarii de la Detașamentul de pompieri Târgu Neamț și voluntarii de la SVSU Țibucani. La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și în interiorul unei locuinței. Pompierii voluntari au acționat pentru localizarea incendiului, reușind astfel împiedicarea propagării la alte construcții din vecinătate

„Forțele de intervenție au acționat pentru lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 200 mp (construit din lemn și acoperit cu tablă și șindrilă), tâmplăria din lemn aferentă ferestrelor și ușilor si bunurile din interiorul acesteia. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul electric”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

FOTO ISU Neamț

(G. S.)