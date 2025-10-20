FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul Neamț. Incendiul s-a produs în această dimineață, 20 octombrie, în jurul orei 07.10.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la acoperișul casei și la mai multe anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la alte construcții din vecinătate.

Persoanele care s-au aflat în locuință s-au autoevacuat. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale.

Concomitent cu misiunea pentru localizarea incendiului s-a acționat pentru evacuarea bunurilor aflate în locuință (mobilier, aparate electrocasnice, documente etc)”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

Aceeași sursă arată și care au fost consecințele incendiului. „Au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 180 mp, bunurile din pod, patru anexe gospodărești (bucătărie de vară, camera centralei, o magazie și un foișor) pe o suprafață de aproximativ 350 mp și un mc lemne de foc”.

Scurtcircuitul electric a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

FOTO: ISU Neamț