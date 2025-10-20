Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

de Popa Denisa

Flăcările au distrus o gospodărie din comuna Negrești, județul Neamț. Incendiul s-a produs în această dimineață, 20 octombrie, în jurul orei 07.10.FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la acoperișul casei și la mai multe anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la alte construcții din vecinătate.

Persoanele care s-au aflat în locuință s-au autoevacuat. Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale.FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Concomitent cu misiunea pentru localizarea incendiului s-a acționat pentru evacuarea bunurilor aflate în locuință (mobilier, aparate electrocasnice, documente etc)”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

Aceeași sursă arată și care au fost consecințele incendiului. „Au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 180 mp, bunurile din pod, patru anexe gospodărești (bucătărie de vară, camera centralei, o magazie și un foișor) pe o suprafață de aproximativ 350 mp și un mc lemne de foc”. FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

Scurtcircuitul electric a fost cauza probabilă de producere a incendiului.FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă de flăcări

FOTO: ISU Neamț

