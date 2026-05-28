FOTO. Neamț. Gospodărie distrusă complet de flăcări. Cauza incendiului: un echipament de iluminat defect

Incendiu violent în Borlești: O gospodărie din Ruseni, distrusă de flăcări

Un incendiu de proporții a mistuit, în noaptea trecută, o gospodărie din satul Ruseni, comuna Borlești. Pompierii au intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea focului care a cuprins atât casa de locuit, cât și anexele gospodărești, informează ISU Neamț.

Alarma a fost dată prin apel la 112 la ora 02:05, iar la fața locului au fost mobilizate forțe considerabile: o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Punctul de lucru Roznov, o autospecială de stingere și o autocisternă de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, precum și echipaje ale IPJ.

Când primele echipaje de intervenție au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta deja generalizat la anexele gospodărești și parțial la acoperișul casei de locuit. Flăcările au fost extrem de violente, iar pompierii au luptat minute grele pentru a împiedica extinderea focului.

În urma incendiului, bilanțul pagubelor este unul semnificativ:

Acoperișul casei – distrus pe o suprafață de aproximativ 70 mp

– distrus pe o suprafață de aproximativ 70 mp Tâmplăria PVC – trei uși și patru ferestre, complet deteriorate

– trei uși și patru ferestre, complet deteriorate Mobilierul și electrocasnicele din locuință – distruse în totalitate

– distruse în totalitate Anexele gospodărești – arse pe o suprafață de 50 mp, împreună cu tot conținutul: 2 metri cubi de cherestea, 10 metri cubi de lemn de foc, o tonă de cereale, aparate electrocasnice, scule electrice și numeroase articole de uz gospodăresc

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită de specialiști ca fiind efectul termic al curentului electric generat de un echipament de iluminat defect. Pompierii reamintesc populației importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și evitarea utilizării aparatelor sau corpurilor de iluminat improvizate sau defecte, mai ales pe timpul nopții.

Din fericire, nu au fost raportate victime omenești.