FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

de Popa Denisa

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri, 4 februarie, în jurul orei 13:40, în afara localității Ion Creangă, după ce autoturismul în care se afla a părăsit partea carosabilă.

FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un bărbat în vârstă de 75 de ani conducea mașina din direcția Ion Creangă către Recea, când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul a ieșit în afara șoselei prin partea dreaptă și s-a oprit pe un teren agricol din apropierea drumului.

În urma impactului, o femeie de 74 de ani, pasageră în vehicul, a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Foto: IPJ Neamț

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.
