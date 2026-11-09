FOTO. Neamț. Ceremonie dedicată patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române
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FOTO. Neamț. Ceremonie dedicată patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române

Sofronia Gabi
de Sofronia Gabi

Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a organizat un ceremonial militar-religios dedicat patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. La acțiunea care a avut loc pe 9 noiembrie pe platoul din curtea IJJ Neamț au participat cadre militare active și în rezervă.FOTO. Neamț. Ceremonie dedicată patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Jandarmeriei Române, reprezintă un moment cu o semnificație aparte pentru jandarmi. Este un prilej de a-i cinsti pe cei doi protectori spirituali ai Armei și de a reafirma valorile care ne definesc activitatea: credința, onoarea, responsabilitatea și devotamentul față de misiunea încredințată. Cu această ocazie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a organizat un ceremonial militar-religios dedicat patronilor spirituali cu participarea cadrelor militare active și în rezervă”, anunță Jandarmeria Neamț.FOTO. Neamț. Ceremonie dedicată patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române

În cadrul serviciului religios, au fost pomeniți și jandarmii care au făcut parte din colectivul nemțean și care au trecut la cele veșnice, aducându-le un omagiu pentru profesionalismul, devotamentul și camaraderia de care au dat dovadă. „Memoria acestora rămâne vie în conștiința instituției, iar exemplul lor continuă să reprezinte un reper pentru generațiile de jandarmi”, mai arată sursa citată.FOTO. Neamț. Ceremonie dedicată patronilor spirituali ai Jandarmeriei Române

FOTO Jandarmeria Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabi
Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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