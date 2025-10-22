FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

Un incident care putea avea consecințe grave a avut loc miercuri dimineață, 22 octombrie, în satul Slobozia din orașul Roznov. O automacara a lovit un cap de pod, provocând scurgeri de carburanți pe carosabil. Autoritățile au intervenit pentru a preveni izbucnirea unui incendiu și pentru a limita poluarea mediului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a fost semnalat în jurul orei 08:50, printr-un apel la 112. La fața locului au ajuns echipaje de pompieri de la Punctul de lucru Roznov, precum și polițiști din cadrul IPJ Neamț. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce de la Primăria Roznov a fost trimis un utilaj cu nisip pentru a împiedica scurgerea carburanților în apă.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar situația a fost rapid adusă sub control de echipele de intervenție. Circulația în zonă a fost reluată după curățarea și securizarea carosabilului.

Foto: ISU Neamț