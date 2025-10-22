Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacara

de Popa Denisa

Un incident care putea avea consecințe grave a avut loc miercuri dimineață, 22 octombrie, în satul Slobozia din orașul Roznov. O automacara a lovit un cap de pod, provocând scurgeri de carburanți pe carosabil. Autoritățile au intervenit pentru a preveni izbucnirea unui incendiu și pentru a limita poluarea mediului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, incidentul a fost semnalat în jurul orei 08:50, printr-un apel la 112. La fața locului au ajuns echipaje de pompieri de la Punctul de lucru Roznov, precum și polițiști din cadrul IPJ Neamț.FOTO. Neamț. Cap de pod distrus de o automacaraPompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce de la Primăria Roznov a fost trimis un utilaj cu nisip pentru a împiedica scurgerea carburanților în apă.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar situația a fost rapid adusă sub control de echipele de intervenție. Circulația în zonă a fost reluată după curățarea și securizarea carosabilului.

Foto: ISU Neamț

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
