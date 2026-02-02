FOTO. Neamț. Antrenament militar româno-belgian în Munții Tarcău: o săptămână de instrucție în teren dificil

Munții Tarcău au fost, timp de o săptămână, scena unui antrenament militar desfășurat în județul Neamț, la care au participat militari din Batalionul 634 Infanterie „Mareșal Jozef Pilsudski” împreună cu un detașament de militari belgieni din cadrul Grupului de Luptă NATO de la Cincu.

Instrucția a inclus exerciții de luptă în teren muntos împădurit, scenarii tactice destinate comandanților și un marș tactic de 20 de kilometri, conceput pentru a testa atât rezistența fizică, cât și capacitatea de adaptare psihică a militarilor în condiții solicitante.

Potrivit organizatorilor, exercițiul a urmărit creșterea nivelului de pregătire pentru misiuni în medii dificile și consolidarea cooperării dintre militarii români și cei aliați, în cadrul angajamentelor comune din NATO.

Antrenamentele comune de acest tip contribuie la standardizarea procedurilor, la îmbunătățirea interoperabilității și la întărirea capacității de reacție a forțelor participante, în special în contextul specific al terenului montan din zona Carpaților Orientali.