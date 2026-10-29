FOTO. Neamț. Amenzi de peste 21.000 de lei și 11 metri cubi de material lemnos confiscați

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț și reprezentanții structurilor silvice au desfășurat miercuri, 28 octombrie 2026, „o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în domeniul transportului materialelor lemnoase”, în care au fost verificate „61 de transporturi de materiale lemnoase” și „legitimate 289 de persoane”, arată un comunicat al IPJ Neamț.

În urma acestor acțiuni, polițiștii au aplicat 105 de sancțiuni contravenționale, dintre care 5 pentru abaterile din domeniul silvic, „93 la regimul circulației pe drumurile publice” și „7 pentru alte abateri”. În total, amenzile s-au ridicat la „21.509,25 lei”, iar dintre acestea, 4.000 de lei au fost la regimul silvic.

De asemenea, Poliția a confiscat o cantitate de „4,15 metri cubi de material lemnos, în valoare de 2.576,70 lei”, iar „într-un dosar penal, au fost indisponibilizați 6,97 metri cubi de cherestea, în valoare de 5.018,40 lei, precum și autoutilitara folosită la transport. În total, au fost confiscați și indisponibilizați 11,12 metri cubi de material lemnos, în valoare de 7.595,10 lei”.

Totodată, s-au constatat 4 infracțiuni: una la regimul silvic „și 3 de altă natură, inclusiv conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, au fost reținute 2 permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare.

Joi, 29 octombrie 2026, dis-de-dimineață, o autoutilitară înmatriculată în Polonia și condusă de un bărbat de 57 de ani, din județul Suceava, a fost oprită pentru control, „pe DN 2 – E85, în apropierea intersecției cu DJ 208G, pe raza comunei Tupilați”.

În urma verificărilor, organele competente au constatat, cu ajutorul aplicației SUMAL 2.0, că „materialul lemnos transportat nu era însoțit de aviz de însoțire”.

În consecință, autoutilitara a fost direcționată la depozitul Ocolului Silvic Roman, „unde, cu sprijinul personalului silvic, a fost inventariată cantitatea de 6,97 metri cubi de cherestea tivită, specia molid”. Ulterior, materialul lemnos a fost „indisponibilizat și predat în custodia Ocolului Silvic Roman”, iar autoutilitara a fost „indisponibilizată prin ridicare și sigilare”, pentru a servi la continuarea cercetărilor.

Documentele prezentate au indicat prețul de achiziție al cherestelei – „echivalentul a 30.969,75 lei”.

A fost întocmit dosar penal pentru „transportul materialelor lemnoase neînsoțite de aviz de însoțire sau fără proveniență legală”, iar în prezent, se continuă cercetările pentru a fi stabilite toate împrejurările în care s-a produs infracțiunea.

Ioana Mărcuțianu

Foto: IPJ Neamț