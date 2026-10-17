FOTO. Neamț. Activitate pentru prevenirea înșelăciunilor în rândul persoanelor în vârstă

În ultima perioadă, Poliția Română a desfășurat mai multe activități preventive: pentru copii, legate de infracțiunile din mediul online, împotriva violenței domestice etc.

Vineri, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală a comunei Săbăoani au organizat, împreună cu Centrul de Zi de Asistență și Recuperare cu Echipă Mobilă de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, o activitate prin care au dorit să informeze această categorie socială despre riscurile înșelăciunilor, potrivit informațiilor furnizate de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Agenții de poliție au atins subiecte precum: diferitele moduri de operare la care recurg infractorii, cum ar fi înșelăciunile prin telefon, „metoda „Accidentul”, falsa calitate de reprezentant al unor instituții sau solicitarea de bani și date personale sub diferite pretexte”.

La final, ei au încurajat persoanele vârstnice să fie prudente, să nu ofere bani sau informații personale unor indivizi pe care nu îi cunosc și să sesizeze imediat poliția „în cazul unor situații suspecte”.

Ioana Mărcuțianu

Foto: IPJ Neamț