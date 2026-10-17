ACTUALITATE

FOTO. Neamț. Activitate pentru prevenirea înșelăciunilor în rândul persoanelor în vârstă

de Ioana Mărcuțianu

În ultima perioadă, Poliția Română a desfășurat mai multe activități preventive: pentru copii, legate de infracțiunile din mediul online, împotriva violenței domestice etc.

Vineri, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală a comunei Săbăoani au organizat, împreună cu Centrul de Zi de Asistență și Recuperare cu Echipă Mobilă de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, o activitate prin care au dorit să informeze această categorie socială despre riscurile înșelăciunilor, potrivit informațiilor furnizate de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.FOTO. Neamț. Activitate pentru prevenirea înșelăciunilor în rândul persoanelor în vârstă

Agenții de poliție au atins subiecte precum: diferitele moduri de operare la care recurg infractorii, cum ar fi înșelăciunile prin telefon, „metoda „Accidentul”, falsa calitate de reprezentant al unor instituții sau solicitarea de bani și date personale sub diferite pretexte”.FOTO. Neamț. Activitate pentru prevenirea înșelăciunilor în rândul persoanelor în vârstă

La final, ei au încurajat persoanele vârstnice să fie prudente, să nu ofere bani sau informații personale unor indivizi pe care nu îi cunosc și să sesizeze imediat poliția „în cazul unor situații suspecte”.

Ioana Mărcuțianu

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
Neamț. Bărbat de 62 de ani prins în flagrant în trafic băut și cu permisul anulat
Neamț. Bărbat de 62 de ani prins în flagrant în trafic băut și cu permisul anulat

Ultima ora

Poate te interesează...

Mai mult
    INFRACȚIONAL

    Neamț. Bărbat de 62 de ani prins în flagrant în trafic băut și cu permisul anulat

    Controalele poliției în trafic relevă în continuare faptul că există oameni care se...
    SOCIAL

    Prima zăpadă serioasă pe Ceahlău: ninsoare pe Toaca și strat depus la Dochia

    Vârful Toaca din Masivul Ceahlău a fost prins de ninsoare în intervalul 13–17...
    SOCIAL

    Vreme mohorâtă în Regiunea Nord-Est

    Vremea în Regiunea Nord-Est este mohorâtă, sâmbătă, 17 octombrie, cu temperaturi între 8°C...
    ADMINISTRAȚIE

    Nou! Amenzi de până la 440.000 de lei în audiovizual, aprobate de Guvern

    Amenzile pentru încălcarea legii audiovizualului, nr. 504/11 iulie 2002, s-au dublat, în urma...
    ACTUALITATE

    Soldații profesioniști de la Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski” au jurat pentru patrie

    Într-un cadru festiv și emoționant, la sediul Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski”...
    ACTUALITATE

    Botoșani. Percheziții la Bucecea – sunt vizate infracțiuni de fals referitoare la atestarea lipsei datoriilor către autoritățile locale

    Un număr de 6 mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare...
    RELIGIE

    Iași. Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva: Sute de mii de români au căutat speranța în rugăciune!

    Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iași și în acest an, în...
    INFRACȚIONAL

    Neamț. Minor amenințat și șantajat să plătească aproximativ 1.500 de lei

    Un minor de 15 ani din Târgu-Neamț a fost amenințat, „cu acte de...
    INFRACȚIONAL

    Accident la Piatra-Neamț – șoferul a dus victima acasă, însă bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale

    Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc joi,...
    ACTUALITATE

    FOTO. Accident la Poiana Teiului

    Un accident a avut loc în această dimineață pe DN15B, în comuna Poiana...