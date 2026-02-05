FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după amiază, 5 februarie, în satul Traian din comuna Săbăoani.

Conform informațiilor transmise de ISU Neamț, „În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau câte două persoane.

În urma impactului, o persoană a fost proiectată dintr-unul dintre autoturisme în afara părții carosabile. Victima, o fată în vârstă de 15 ani, cu politraumatisme, a fost preluată de echipajul SMURD TIM în vederea acordării îngrijirilor medicale și transportului la spital.

Un bărbat (din același autoturism) în vârstă de 25 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de un echipaj de la SAJ și transportat la spital.

În celălalt autoturism, cele două persoane au rămas blocate. Pompierii, cu ajutorul echipamentelor specifice, au scos persoanele din autoturism.

O femeie de 77 de ani a fost asistată medical de echipajul SMURD după care a fost transportată la spital, iar conducătorul autoturismului, un bărbat de 76 ani a fost preluat și transportat la spital de un echipaj de de la SAJ”.