FOTO. Neamț. Accident mortal la Davideni –traficul este blocat

Un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane a avut loc cu puțin timp în urmă, un pieton fiind lovit de un cimentruc. „La data de 6 aprilie a.c., ora 16:10, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DJ115I, în localitatea Davideni, a avut loc un accident rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 44 de ani, din Păstrăveni, conducea o autoutilitară, în localitatea Davideni, ar fi acroșat un pieton, în vârstă de 89 de ani, ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul pietonului”, anunță IPJ Neamț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

FOTO: IPJ Neamț