Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Neamț. Accident la Preluca: un șofer septuagenar a răsturnat mașina pe cupolă!

de Croitoru Angela

Vineri, 27 martie, în jurul orei 17:15, pe DN 15, în comuna Pângărați, la intrarea în satul Preluca, un șofer în vârstă de 75 de ani, a pierdut controlul asupra volanului și, după o răsucire spectaculoasă, autoturismul a ajuns pe cupolă.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 75 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe DN 15, în afara localității Preluca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală.

Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, precizează IPJ Neamț.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, ceea ce înseamnă că septuagenarul va răspunde în fața legii pentru rănile pe care și le-a provocat lui însuși.

La locul accidentului s-au deplasat două echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț și un echipaj de la IPJ.

„La sosirea pompierilor, conducătorul auto era ieșit din autoturism. Bărbatul în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost asistat medical de membrii echipajului SMURD și ulterior transportat la spital”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, dar și pentru repunerea autoturismului pe roți și îndepărtarea acestuia de pe partea carosabilă.

Traficul a fost blocat pe un sens de mers, vineri seara, până la finalizarea acestei operațiuni.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
bani pensie
Pensii plătite mai devreme în aprilie: banii ajung înainte de Paște, ajutoarele întârzie
Articolul următor
Autoturism prăbușit de la înălțime la Petru Vodă. Șoferul și-a pierdut viața!
Autoturism prăbușit de la înălțime la Petru Vodă. Șoferul și-a pierdut viața!

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Spitalul Regional Iași a intrat în lucru. Ministrul Sănătății: „Suntem în grafic pentru 2028”

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență Iași au început,...
ADMINISTRAȚIE

Vasluiul închide robinetul „păcănelelor”: decizie politică, efecte sociale în lanț

Vaslui devine unul dintre primele municipii din țară care...
Stiri fierbinti

Autoturism prăbușit de la înălțime la Petru Vodă. Șoferul și-a pierdut viața!

Actualizare: Bărbatul de 56 de ani, decedat în cursul...
SOCIAL

Pensii plătite mai devreme în aprilie: banii ajung înainte de Paște, ajutoarele întârzie

Pensionarii vor primi banii mai devreme în luna aprilie...
SOCIAL

IPJ Bacău și Direcția Silvică Bacău: Respect pentru natură!

Azi, 27 martie a.c., polițiștii s-au alăturat inițiativei Direcției...

Categorii