FOTO. Neamț. Accident la Dumbrava Roșie – 2 persoane au ajuns la spital

de Vlad Bălănescu

O femeie de 45 de ani și o adolescentă de 15 ani au fost rănite într-un accident petrecut în această după amiază, 15 februarie în comuna Dumbrava Roșie.

Au fost implicate un autoturism în care se aflau cinci persoane și o autoutilitară în care se aflau trei persoane. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ. ”, precizează un comunicat al ISU Neamț.

Cele două persoane rănite au fost transportate la spital.

FOTO: ISU Neamț

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
