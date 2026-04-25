FOTO. Neamț. Accident în comuna Ștefan cel Mare – o persoană a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 25 aprilie, în localitatea Ștefan cel Mare. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU în jurul orei 10:15. Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SAJ și IPJ.

În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto. Unul dintre autoturisme a părăsit partea carosabilă și a lovit un podeț. Cele două persoane s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. O femeie de 45 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajul de la SAJ și ulterior transportată la spital", anunță ISU Neamț. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și condițiilor care au dus la producerea evenimentului nedorit.

FOTO: ISU Neamț

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
ANM: Moldova sub cod portocaliu de vânt puternic
MAI avertizează: mesaj RO-Alert fals, distribuit pe rețelele sociale
