FOTO. Neamț. Accident în care au fost implicate 3 mașini. O fetiță de 7 ani a fost transportată la spital

de Popa Denisa

Un accident s-a petrecut în această seară, 5 noiembrie, în jurul orei 17.45, pe DN 15 C, în comuna Bălțătești.

Din informațiile furnizate de ISU Neamț, „în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme în care se aflau șase persoane. Unul dintre autoturisme a părăsit partea carosabilă”.FOTO. Neamț. Accident în care au fost implicate 3 mașini. O fetiță de 7 ani a fost transportată la spital

Din fericire, toate persoanele implicate au putut să iasă din mașini înainte de forțele de intervenție să ajungă la fața locului.

O fetiță în vârstă de aproximativ 7 ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluată de echipajul SAJ și ulterior transportată la spital. O femeie în vârstă de aproximativ 56 de a fost asistată medical de echipajul SMURD la locul evenimentului, ulterior refuzând transportul la spital”, precizează comunicatul ISU Neamț.

