Un accident soldat cu rănirea gravă a unei persoane s-a petrecut astăzi, 11 august, în comuna Dobreni.

În accident au fost implicate o motocicletă, pe care se aflau două persoane, și un autoturism. Din informațiile furnizate de Serviciul de Ambulanță Neamț, ”în urma accidentului a rezultat o victimă, bărbat în vârstă de 36 ani, pasager spate motocicletă, cu politraumatism (traumatism coloană vertebrală, bazin și fractura deschisă gambă dreapta)”. Echipajul medical deplasat la fața locului a stabilizat victima și au transportat-o la spital.

IPJ Neamț a oferit mai multe informații privind modul în care s-a petrecut accidentul.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism, pe DJ156A, din localitatea Girov ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă, rezultând vătămarea corporală a unui pasager de pe motocicletă, din județul Bacău”.

Vom reveni cu amănunte.

Z.C.