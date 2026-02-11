FOTO. Neamț. 3 incendii de sezon într-o singură zi

Trei gospodării din județul Neamț au fost afectate de foc într-o singură zi din cauza sistemelor de încălzire. Pe 10 februarie militarii din cadrul ISU Neamț au fost solicitați pentru stingerea flăcărilor la o gospodărie din satul Gura Văii, comuna Girov. În urma apelului la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 11:30, au intervenit voluntarii locali și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț. La sosirea salvatorilor ardea generalizat o bucătărie de vară și acoperișurile a două case de locuințe din imediata apropiere. Din fericire în interior nu erau persoane.

Pagubele au fost însemnătate și a ars anexa gospodărească cu bunurile din interiorul acesteia, acoperișul unei case pe o suprafață de 120 mp, o anexă de 16 mp cu bunurile din interior, precum și acoperișul celei de-a doua case pe o suprafață de 120 mp, tâmplăria din pvc aferentă de la patru ferestre și izolația exterioară. „Proprietarul locuinței a fost asistat medical de echipajul SAJ deoarece a suferit un atac de panică și ușoare intoxicații cu fum. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire”, conform ISU Neamț.

Celelalte două evenimente au avut loc la Săbăoani și Hangu. În primul caz forțele de intervenție au fost solicitate în jurul orei 18:20, iar incendiul se manifesta la tavanul unei camere a locuinței, în jurul coșului de fum existând posibilitatea propagării la întreaga construcție. Cauza a fost efectul termic cauzat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile, la fel ca și la evenimentul din localitatea Chirițeni, comuna Hangu. În acest din urmă caz focul a mistuit acoperișul unei locuințe pe circa 50 de metri pătrați. Pe timpul intervenției pompierii au scos din casă două butelii, evitând pericolul producerii unei explozii. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost asistat medical de echipajul SMURD deoarece a suferit un atac de panică.

FOTO: ISU Neamț