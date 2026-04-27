FOTO. Neamț – 2 tinere transportate la spital în urma unui accident

Un accident produs în această după amiază, 27 aprilie a fost soldat cu rănirea a două tinere, de 16 respectiv 18 ani, pasagere într-unul din cele 2 autovehicule implicate în coliziune.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie, de 42 de ani, din Borca, conducea un autoturism pe DJ 209B, în localitatea Sabasa, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care se afla angajat în manevra de depășire”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele patru persoane erau ieșite din autoturismele implicate în accident. Două fete de 16 și 18 ani, cu politraumatisme, au fost preluate de echipajele SAJ și SMURD și ulterior transportate la spital”, precizează ISU Neamț.

Imagini: ISU și IPJ Neamț