FOTO. Neamț. 2 persoane au ajuns la spital cu intoxicație de monoxid de carbon

de Vlad Bălănescu

Două persoane din comuna Dulcești, o femeie de 71 de ani și un bărbat de 79 de ani, au ajuns la spital cu intoxicație de monoxid de carbon în această după amiază, 4 februarie.

Conform comunicatului ISU Neamț, apelul la 112 a venit în jurul orei 16.20, spunând că persoanele suferă o stare de rău.

Până la sosirea forțelor de intervenție din interiorul casei au fost evacuate două persoane de către o persoană care a observat evenimentul. Cele două persoane, o femeie de 71 de ani și un bărbat de 79 de ani, au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportate la spital. Echipajul de pompieri a constatat că monoxidul de carbon provine de la un sistem de încălzire (cu alimentare cu combustibil gazos) defect. S-a acționat pentru asigurarea măsurilor specifice și pentru aerisirea spațiului de locuit”, precizează comunicatul ISU Neamț.

La locul evenimentului au fost solicitați și reprezentanți ai operatorului economic de distribuție a gazelor pentru remedierea defecțiunilor, a menționat aceeași sursă.

FOTO: ISU Neamț

