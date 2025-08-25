O tânără în vârstă de 25 de ani și un copil de 5 ani au ajuns la spital după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și a lovit un copac, în satul Boiștea din comuna Petricani.

Potrivit autorităților, accidentul s-a produs în noaptea de 23 spre 24 august, în jurul orei 23:00.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce o tânără, în vârstă de 25 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism pe un drum de țară, în localitatea Petricani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu-Neamț, echipaje SAJ și SMURD, precum și polițiștii. Cele două victime s-au autoevacuat din autoturism până la sosirea echipajelor de intervenție, însă au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate ulterior la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț