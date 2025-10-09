SOCIALACTUALITATESocial Neamț

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

de Sofronia Gabi

Două familii, una din Roznov și alta din Făurei, au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casele au fost distruse de foc. În primul caz, forțele de intervenție au fost solicitate pe 8 octombrie, prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 23:30. Până la sosirea pompierilor, persoanele aflate în locuință s-au autoevacuat și din fericire nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. „Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului cu posibilitatea propagării la întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars 100 mp din acoperișul casei, materiale textile și hârtii depozitate în pod”, anunță ISU Neamț. Pompierii au cercetat și au ajuns la concluzia că, cel mai probabil incendiul a fost provocat de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile.

FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

Un alt incendiu a avut loc la câteva ore distanță, în zorii zilei de 9 octombrie. S-a întâmplat în localitatea Făurei, în jurul orei 05:45. La ajungerea pompierilor incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă la nivelul unei locuințe de unde se evacuaseră toate persoanele. Până la finalul intervenției a ars acoperișul pe o suprafață de aproximativ 70 mp și bunurile din interiorul locuinței. De această dată flăcările au fost provocate de un scurtcircuit electric.FOTO. Locuințe distruse de foc la Roznov și Făurei

FOTO: ISU Neamț – incendiu Făurei

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Demisie așteptată la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
VIDEO. Botoșani. Tragedie la Ștefănești: bărbat găsit decedat în casa în flăcări

