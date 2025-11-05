FOTO. Locuință distrusă de foc la Târgu Neamț

O familia din Târgu Neamț a rămas fără agoniseala de-o viață după ce casa și două anexe au fost mistuite de un incendiu de sezon. S-a întâmplat pe 5 noiembrie, apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 fiind înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 10:35, pompierii fiind solicitați pe strada Ogoarelor. Au intervenit militarii de la Detașamentul Târgu Neamț și pompierii voluntari din oraș. La sosirea acestora incendiul se manifesta la acoperișul locuinței și la două anexe gospodărești alipite, existând posibilitatea propagării la întreaga construcție și la o altă locuință din imediata vecinătate.

Până la stingerea flăcărilor au ars 150 mp din acoperișul construcției și două anexe gospodărești, bucătărie de vară și magazie, pe o suprafață de aproximativ 10 mp. „Coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, anunță ISU Neamț. Din fericire nu au fost înregistrate victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO: ISU Neamț