Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Intervenție a Salvamont la Durău pentru salvarea unui turist care a avut probleme cardiace

editor
de editor

Forțe ale Salvamont Neamț au intervenit în această dimineață, 13 aprilie, în jurul orei 11.30 pentru a ajuta un turist care se confrunta cu probleme cardiace.

Bărbatul avea probleme cu inima, avea tensiunea foarte mare, acuza durere în piept, o stare generală de rău. Se știa cu probleme cardiace.

Am intervenit pentru că avem rolul de echipaj de prim răspuns în stațiune. În urmă cu câteva minute l-am predat echipajului SAJ Neamț, în stare stabilă”, a declarat Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț.

Z.C.

Autor:

Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

Social Bacau

SOCIAL

Social Botoșani

EVENIMENT

ACTUALITATE

Categorii