FOTO. Incendiu la Răucești – a ars o bucătărie de vară

O familie din localitatea Răucești a rămas fără o parte din agoniseală după ce o anexă gospodărească a fost mistuită de un incendiu provocat de coșul de fum.

Incendiul s-a produs vineri, 31 octombrie, fiind anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 20:00. Forțele de intervenție au fost solicitate pe strada Pietriș din localitatea menționată. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Târgu Neamț și SVSU Răucești flăcările cuprinseseră acoperișul unei bucătării de vară, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars acoperișul bucătăriei de vară pe o suprafață de 60 mp și s-au deteriorat bunurile aflate în interior, mobilier, aparate electrocasnice și altele. „O femeie în vârstă de 60 de ani, care a suferit un atac de panică, a primit asistență medicală la locul evenimentului de la echipajul SMURD, refuzând transportul la spital. Coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, anunță ISU Neamț.

FOTO: ISU Neamț