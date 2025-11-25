FOTO. Incendiu la Piatra Șoimului – o locuință a fost distrusă

O familie din localitatea Poieni, comuna Piatra Șoimului, a rămas fără agoniseala de-o viață după un incendiu devastator generat, cel mai probabil, de coșul de fum neprotejat termic. Evenimentul nedorit a avut loc pe 24 noiembrie, fiind anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 22:25. Au intervenit militarii de la Punctul de lucru Roznov și voluntarii de la SVSU Piatra Șoimului.

La sosirea salvatorilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajare mare de fum, la acoperișul comun al locuinței și unei bucătării de vară, existând posibilitatea propagării la întreaga construcție. Persoanele aflate în interiorul locuinței au reușit să iasă înainte ca forțele de intervenție să ajungă la fața locului și niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Final focul a mistuit acoperișul construcției pe o suprafață de aproximativ 140 mp. „Coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț. Din fericire nu s-au înregistrat victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO: ISU Neamț