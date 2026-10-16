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FOTO. Incendiu la parterul unui bloc din Roman – cauza nu a fost stabilită

de Croitoru Angela

Un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc din de pe Bulevardul Roman Mușat din municipiul Roman.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta în interiorul și la acoperișul unui spațiu comercial, și fațada blocului cu degajare mare de fum, existând posibilitatea propagării la alte două spații comerciale și apartamentul situat deasupra acestuia. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars acoperișul spațiului comercial pe o suprafață de 25 mp, bunuri din interiorul acestuia și fațada blocului pe o suprafață de 8 mp.

De asemenea, din cauza incendiului s-au deteriorat pereții unui spațiu comercial alăturat pe o suprafață de 40 mp și obiecte de mobilier precum și un sistem al unui aparat de condiționat și o firmă luminoasă a altui spațiu comercial. Ușa de acces și o fereastră din pvc de la intrarea în bloc și fost deteriorate de incendiu.”, precizează comunicatul transmis de ISU Neamț.FOTO. Incendiu la parterul unui bloc din Roman – cauza nu a fost stabilită

La fața locului au intervenit forțe din Detașamentul de pompieri Roman (4 autospeciale de stingere,  o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și un autoturism de serviciu), SVSU Roman, IPJ și IJJ.FOTO. Incendiu la parterul unui bloc din Roman – cauza nu a fost stabilită

O parte din locatarii din bloc s-au autoevacuat până la sosirea forțelor de intervenție. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Z.C.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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