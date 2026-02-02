FOTO. Incendiu la o casă din Dobreni: 150 mp de acoperiș și două anexe, distruse de flăcări

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în comuna Dobreni, la o locuință situată pe strada Lascăr Catargiu. Alarma a fost dată la ora 06:32, prin apel la 112.

La fața locului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, SVSU Dobreni și IPJ. Persoanele aflate în imobil s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor, iar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea pompierilor, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la două anexe gospodărești (un garaj și camera centralei termice) și la acoperișul casei P+1, existând risc de propagare la întreaga construcție.

În urma incendiului au ars aproximativ 150 mp din acoperișul casei, construit din lemn și acoperit cu tablă, precum și cele două anexe din lemn, cu o suprafață totală de circa 30 mp, împreună cu bunurile din interior: centrala termică, o tonă de peleți, un boiler, scule electrice și articole de uz gospodăresc.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs de un conductor electric defect.

Imagini: ISU Neamț