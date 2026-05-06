FOTO. Incendiu la grădina zoologică din comuna Stroiești, sat Zaharești

Actualizare: „Datorită intervenției pompierilor militari au fost salvați trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur.

Din nefericire au pierit un ligru și un fazan”, precizează ISU Suceava

Știre inițială: Un incendiu a izbucnit astăzi, 6 mai la grădina zoologică din satul Zaharești, comuna Stroiești.

„Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), cu pericol de propagare la alte construcții (corp comun). Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare”, precizează un comunicat al ISU Suceava.

„Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, respectiv cei din cadrul Stației de Pompieri Gura Humorului, împreună cu lucrători ai SVSU Ilișești și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ”, a precizat aceeași sursă

