FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi.

Conform informațiilor furnizate de ISU Botoșani, „un incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, în interiorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, care s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar, existând pericolul de propagare la întreaga construcție. Pompierii au acționat rapid și au reușit să localizeze incendiul”.

Foto: ISU Botoșani