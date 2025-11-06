Stiri fierbintiACTUALITATEBOTOȘANI

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

de Vlad Bălănescu

Forțe de intervenție ale ISU Botoșani intervin la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi.FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Conform informațiilor furnizate de ISU Botoșani, „un incendiu a izbucnit, în urmă cu puțin timp, în interiorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, care s-au deplasat cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat faptul că flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar, existând pericolul de propagare la întreaga construcție. Pompierii au acționat rapid și au reușit să localizeze incendiul”.

FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi FOTO. Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi

Foto: ISU Botoșani

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
A murit Simion Stan, bărbatul care s-a împușcat în timpul unui transmisiuni live pe internet

