FOTO. Incendiu devastator de la un scurtcircuit electric

de Sofronia Gabi

Un incendiu izbucnit pe 16 noiembrie în localitatea Hurjuieni, comuna Gălănești, din județul Suceava a mobilizat militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Gălănești, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi și Bilca. 10 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD au intervenit după ce s-a anunțat că arde acoperișul unei clădiri, fostă casă de locuit, în care a fost amenajat un cabinet stomatologic. Până la sosirea salvatorilor flăcările s-au extins la  construcțiile anexe, corp comun, dar și la acoperișul casei de locuit de pe proprietatea învecinată.

Focul a mistuit acoperișul clădirii și construcțiile anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 120 de metri pătrați. Și acoperișul casei învecinate a fost afectat, pe 50 de metri pătrați, împreună cu alte elemente de construcție. S-a degradat aparatură medicală, electronice și altele. „Flăcările inițiale au izbucnit dintr-o construcție anexă (magazie), iar cauza probabilă a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul cabinetului stomatologic, dar și al casei învecinate”, anunță ISU Suceava. Intervenția a durat aproximativ două ore și jumătate.FOTO. Incendiu devastator de la un scurtcircuit electric FOTO. Incendiu devastator de la un scurtcircuit electric

FOTO: ISU Suceava

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
FOTO. Polițiștii, în rândul liceenilor din Săbăoani: oamenii legii au fost însoțiți de câinii polițiști Patrik și Locky
FOTO. Accident pe DN2-E85: două persoane au fost rănite

