O persoană a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare în urma unui incendiu izbucnit, marți, 12 august, în comuna Podoleni.

În jurul orei 15:20, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă gospodărească, cu pericol de propagare la o casă din vecinătate. La fața locului au intervenit echipaje ale SVSU Podoleni, Punctului de lucru Roznov, Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț și IPJ Neamț, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Potrivit ISU Neamț, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la o anexă, fiind deja extinse la o altă construcție și acoperișul casei din gospodăria învecinată. Incendiul a distrus complet o anexă de 2 mp și o altă anexă de 60 mp cu bunurile din interior (aparate electrocasnice, 2 motocoase, aparat de sudură, materiale textile, articole gospodărești), 500 kg de plante furajere și 160 mp din acoperișul unei locuințe, afectând și bunurile din interiorul acesteia.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, rănit ușor, a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

La intervenție a participat și sg. maj. Chelaru Iustin, pompier aflat în timpul liber, care a observat incendiul și a intervenit pentru limitarea propagării focului la o altă locuință.

Cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri neamenajate.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț