FOTO. Ied salvat de pompieri dintr-o fântână, la adâncimea de 10 m

Un ied a fost salvat de pompieri, în această dimineață, după ce a căzut într-o fântână și a rămas captiv la o adâncime de aproximativ zece metri. Incidentul s-a petrecut în municipiul Botoșani, pe strada 1 Mai, sâmbătă, 2 mai 2026.

„Animalul, obișnuit să alerge și să facă salturi toată ziua, a dispărut, iar stăpânul l-a căutat ore întregi până și-a dat seama unde se află și a cerut ajutorul salvatorilor. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Cu ajutorul kitului de salvare din medii ostile, un pompier a coborât în fântână și a reușit să aducă animalul la suprafață, în siguranță. Epuizat, dar fără răni vizibile, iedul a fost lăsat în grija stăpânului, care a urmărit cu emoție întreaga intervenție. Misiunea a fost îngreunată de adâncimea mare și diametrul îngust al fântânii„, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Angela Croitoru