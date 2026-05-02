SOCIALACTUALITATEBOTOȘANI

FOTO. Ied salvat de pompieri dintr-o fântână, la adâncimea de 10 m

de Vlad Bălănescu

Un ied a fost salvat de pompieri, în această dimineață, după ce a căzut într-o fântână și a rămas captiv la o adâncime de aproximativ zece metri. Incidentul s-a petrecut în municipiul Botoșani, pe strada 1 Mai, sâmbătă, 2 mai 2026.

Animalul, obișnuit să alerge și să facă salturi toată ziua, a dispărut, iar stăpânul l-a căutat ore întregi până și-a dat seama unde se află și a cerut ajutorul salvatorilor. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Cu ajutorul kitului de salvare din medii ostile, un pompier a coborât în fântână și a reușit să aducă animalul la suprafață, în siguranță. Epuizat, dar fără răni vizibile, iedul a fost lăsat în grija stăpânului, care a urmărit cu emoție întreaga intervenție. Misiunea a fost îngreunată de adâncimea mare și diametrul îngust al fântânii„, a transmis căpitan Dorina Lupu, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

SOCIAL

INFRACȚIONAL

FAPT DIVERS

FAPT DIVERS

Stiri fierbinti

Categorii

SOCIAL

INFRACȚIONAL

FAPT DIVERS

FAPT DIVERS

Stiri fierbinti

Justiţie Neamţ

ADMINISTRAȚIE

JUSTIŢIE

