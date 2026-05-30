Foto. Iași. Un autoturism a ars ca o torță în municipiul Iași

Un scurtcircuit electric produs de la un conductor defect, a condus la aprinderea în mers a unui autoturism, pe strada Trei Fântâni în municipiul Iași.

La locul solicitării au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași. Deși la fața locului au ajuns 13 subofițeri cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA)aceștia nu au reușit decât să prevină extinderea focului la celelalte mașini. Din autoturism nu a mai rămas aproape nimic, după cum se poate vedea în imagini.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul autoturismului, cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru împiedicarea propagării acestuia la alte autovehicule sau bunuri aflate în apropiere.

În urma incendiului, autoturismul a fost distrus în totalitate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric produs la un conductor defect sau cu izolația deteriorată”, a trsnsmis căpitan Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Foto: ISU Iași