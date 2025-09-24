FOTO. Iași. O femeie și-a pierdut viața și două persoane au fost rănite într-un accident la Lețcani

O femeie și-a pierdut viața, iar alte două persoane, un minor și un bărbat au ajuns la spital în urma unui grav accident petrecut marți seară, 23 septembrie, pe Drumul Național 28, în zona localității Lețcani.

Impactul s-a produs între două autovehicule. O femeie, aflată în stare de inconștiență și încarcerată, a fost extrasă dintre fiarele contorsionate de echipajele de salvare, însă manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.

În același autoturism se afla și un minor, care a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital. Celălalt șofer implicat în accident a fost, de asemenea, preluat de echipajele medicale și dus la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit ISU Iași, la intervenție au participat echipaje ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași, mobilizate cu o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și o unitate de terapie intensivă mobilă, în total 13 cadre militare.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Denisa POPA

Foto: ISU Iași