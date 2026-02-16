SOCIALACTUALITATEIAȘI

FOTO. Iași. Incendiu la acoperișul unui bloc. 10 persoane s-au autoevacuat

de Popa Denisa

Un incendiu a izbucnit luni, 16 februarie, la acoperișul unui bloc de locuințe din comuna Țibănești, județul Iași, mobilizând mai multe echipaje de intervenție.

Potrivit ISU Iași, flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului imobilului cu regim de înălțime P+3, învelit cu plăci de azbociment, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

FOTO. Iași. Incendiu la acoperișul unui bloc. 10 persoane s-au autoevacuat

Pentru gestionarea situației, la intervenție au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări de la înălțime și o ambulanță de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Echipajele au acționat pentru evaluarea situației, localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea locatarilor și limitarea propagării flăcărilor la restul imobilului.FOTO. Iași. Incendiu la acoperișul unui bloc. 10 persoane s-au autoevacuatPână la sosirea echipajelor de intervenție, aproximativ 10 persoane s-au autoevacuat din bloc. Din fericire, nu au fost anunțate victime.

Incendiul a fost localizat în scurt timp, iar pompierii au continuat acțiunile pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative, astfel încât să fie eliminat riscul de reaprindere.
În sprijinul forțelor profesioniste au intervenit și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Țibănești, cu două autospeciale.

Foto: ISU Iași

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Bacău. Senatorul USR Sebastian Cernic declară că: „Fondurile europene din agricultură ajung unde nu trebuie”
Articolul următor
Bacău. Unul dintre ultimii sculptori în piatră, prezent la Centrul „George Apostu”: „Piatra are limbajul și timpul ei”, spune Andrei Bălan

Ultima ora

Categorii

Infracțional Neamț

Piatra-Neamț: un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un stâlp, pe strada Nordului

Un eveniment rutier a fost anunțat prin apel la...
Stiri fierbinti

FOTO. Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, antrenament de luptă în condiții grele, la munte, în Tarcău

Militarii Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” au desfășurat, timp...
ADMINISTRAȚIE

Primarul Bacăului pune piciorul în prag: „Băcăuanii să nu se lase manipulați de șarlatanii care dau târcoale pe subiectul taxelor!”

Mai mulți oameni politici și consilieri locali, în special...
SOCIAL

Foto-Video. Serbările Zăpezii la Durău Park – Ediția a V-a: zile pline de distracție și exaltare la poalele Ceahlăului!

Atmosferă de poveste, veselie, zăpadă, chiote pe pârtii, distracție...
ACTUALITATE

Vaslui. Ce a pățit un britanic prins în Vama Albița cu patru lingouri de aur

Un cetățean britanic a fost depistat de vameșii de...
ACTUALITATE

Bacău. Unul dintre ultimii sculptori în piatră, prezent la Centrul „George Apostu”: „Piatra are limbajul și timpul ei”, spune Andrei Bălan

A început simpozionul de creație „Forma Esenței. Brâncuși și...
ACTUALITATE

Bacău. Senatorul USR Sebastian Cernic declară că: „Fondurile europene din agricultură ajung unde nu trebuie”

Senatorul USR de Bacău, Sebastian Cernic, care ocupă și...
ACTUALITATE

Iași. Un medic nu poate justifica peste jumătate de milion de euro

Un medic ieșean a intrat în atenția inspectorilor de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale