FOTO. Iași. Incendiu la acoperișul unui bloc. 10 persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit luni, 16 februarie, la acoperișul unui bloc de locuințe din comuna Țibănești, județul Iași, mobilizând mai multe echipaje de intervenție.

Potrivit ISU Iași, flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului imobilului cu regim de înălțime P+3, învelit cu plăci de azbociment, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Pentru gestionarea situației, la intervenție au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări de la înălțime și o ambulanță de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Echipajele au acționat pentru evaluarea situației, localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea locatarilor și limitarea propagării flăcărilor la restul imobilului. Până la sosirea echipajelor de intervenție, aproximativ 10 persoane s-au autoevacuat din bloc. Din fericire, nu au fost anunțate victime.

Incendiul a fost localizat în scurt timp, iar pompierii au continuat acțiunile pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative, astfel încât să fie eliminat riscul de reaprindere.

În sprijinul forțelor profesioniste au intervenit și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Țibănești, cu două autospeciale.

Foto: ISU Iași