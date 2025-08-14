O persoană a rămas încarcerată în urma unui accident produs în această dimineață în comuna Brăiești, județul Iași. În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz, în care se aflau patru persoane, și un autoturism în care se afla doar șoferul.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, însă una dintre ele a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului.

Potrivit ISU Iași, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de lucru cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, precum și două ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași.

Echipajele au acționat pentru extragerea persoanei încarcerate și acordarea îngrijirilor medicale de urgență celor două victime. „In urma evaluarii medicale, cele doua victime au fost preluate si transportate de catre echipajele medicale la spital”, au declarat reprezentanții ISU Iași.

Poliția urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Denisa POPA

Foto: ISU Iași