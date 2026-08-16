FOTO. Iași. Accident mortal la Coropceni, după ce un căruțaș a căzut cu atelejal într-o râpă

Un accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 65 de ani a avut loc pe 16 august 2026 în localitatea Coropceni, comuna Ciortești, județul Iași. Forțele de intervenție și cele de ordine au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, anunțându-se că a fost implicat un atelaj hipo.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, direcționate de la o misiune în Răducăneni, un echipaj medical al Serviciului de Ambulanță și echipajul de salvare aeriană. La sosirea salvatorilor victima era prinsă între resturile căruței și un butoi. Bărbatul aflat în stare de inconștiență a fost extras și pentru că era în stare critică au fost inițiate manevre de resuscitare.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, victima, un bărbat în vârstă de 65 de ani, nu a răspuns, fiind declarat decesul. Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, anunță ISU Iași.

Dan Sofronia

FOTO ISU Iași