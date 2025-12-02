SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Garda de Onoare de la Curtea Domnească, prezență aparte la manifestările dedicate Zilei Naționale a României

de Sofronia Gabi

Curtenii lui Ștefan cel Mare din Garda de Onoare de la Curtea Domnească au participat la ceremonia militară dedicată Zilei Naționale a României. Pe 1 Decembrie tinerii care recreează atmosfera Curții Domnești de la Piatra Neamț au deschis dispozitivul militarilor profesioniști participanți la manifestare, forțe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și Batalionului 634 Infanterie „Mareşal Józef Piłsudski". Tinerii, unii la prima participare, alții cu vechime la astfel de evenimente, au fost o pată de culoare în marea de albastru și verde și au atras atenția prin ținuta aparte, veșminte medievale recreate. Purtând steagurile Moldovei, străjerii din Garda de Onoare de la Curtea Domnească au flancat militarii profesioniști pe timpul defilării militare.

Garda de Onoare de la Curtea Domnească este un proiect al Asociației Profesorilor de Istorie Neamț (APIN), proiect din care fac parte elevii din mai multe licee și școli gimnaziale din Piatra Neamț, coordonați de profesorul Cristina Șoimaru. Garda de Onoare participă la toate evenimentele cu rezonanță istorică, Ziua Veteranilor de Război, Ziua Eroilor, Ziua Imnului Național al României, dar nu numai. Străjerii sunt implicați și în alte tipuri de acțiuni cultural artistice, de la înființare fiind o prezență constantă la deschiderea Târgului de Carte Piatra Neamț.

Prin proiectul “Garda de Onoare – Mentenanță și continuitate”, APIN a obținut de la Primăria Municipiului Piatra-Neamț o finanțare de 34.000 de lei, pe Legea 350/ 2005, privind finanțarea proiectelor depuse de ONG-uri și asociații.

Despre acest proiect primarul municipiului Piatra*Neamț, Adrian Niță spunea: "Este un proiect dedicat educației, culturii și respectului față de simbolurile naționale – valori pe care le susținem cu responsabilitate în comunitatea noastră.

Felicit echipa APIN pentru inițiativă și pentru efortul constant de a păstra vie memoria istorică în școli și în comunitate!

„Garda de Onoare” nu e doar un nume, este un simbol. Un simbol al continuității, al memoriei vii și al respectului față de cei care ne-au adus până aici”.



