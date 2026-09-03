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FOTO. Gândacii de scoarță, inamicul care dă de furcă Direcției Silvice Neamț. Acțiuni de combatere prin păduri

de Sofronia Dan

De o bună bucată de vreme, insecte dăunătoare au afectat arborii din diverse păduri ale Neamțului, fenomen care putea fi sau este lesne de observat în zonele Bicaz, Ceahlău, Borca, Gârcina, Târgu Neamț și Piatra Neamț (Cozla și Cernegura).

Prin urmare, Direcția Silvică Neamț face demersuri pentru a înlătura efectele. În prezent, se efectuează lucrări de depistare și combatere a gândacilor de scoarță specifici rășinoaselor din arealul Ocolului Silvic Brateș. Sunt amplasați așa-ziși arbori cursă, precum și curse care utilizează feromoni.FOTO. Gândacii de scoarță, inamicul care dă de furcă Direcției Silvice Neamț. Acțiuni de combatere prin păduri

Colegii implicați în activitățile ce urmăresc să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor gospodărite de acest ocol silvic, desfășoară lucrări de monitorizare și combatere a trombarului puieților de rășinoase (un gândac extrem de dăunător – n.red), care provoacă roaderea rădăcinii și a tulpinii puieților de molid din plantații. Se utilizează scoarțe tratate cu insecticid și metodă modernă capcană cu feromon Atratyp”.

Acestea sunt precizările de pe contul de Facebook al Direcției Silvice Neamț. Se mai arată că angajații de la colul Silvic Roman execută lucrări de punere în valoare sau marcări pentru produsele accidentale. Acestea survin afectării arborilor de factori biotici sau abiotici ce duc la uscarea arborilor pe picior.FOTO. Gândacii de scoarță, inamicul care dă de furcă Direcției Silvice Neamț. Acțiuni de combatere prin păduri

Se execută cu prioritate aceste lucrări pentru a se exploata în timp util și pentru a se extrage exemplarele afectate, astfel încât să nu se deprecieze și mai mult lemnul. De menționat că volumul de produse accidentale se precomptează din planul anual de recoltare al produselor principale”, a mai transmis Direcția Silvică Neamț.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Direcția Silvică Neamț

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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