FOTO. Fum negru pe malurile Ozanei, la granița dintre Târgu-Neamț și Vânători-Neamț. Localnicii reclamă arderea anvelopelor

Mai mulți cetățeni din zona Târgu-Neamț au semnalat, în ultima perioadă, apariția unor pâcle dense de fum negru deasupra malurilor râului Ozana, în zona de limită administrativă dintre oraș și comuna Vânători-Neamț.

Potrivit oamenilor care au transmis imagini din teren, fumul ar proveni din incendierea unor anvelope uzate. Practica ar fi folosită pentru extragerea sârmei din interiorul cauciucurilor, ulterior valorificată la centrele de colectare a fierului vechi.

„Dau foc la cauciucuri ca să scoată sârma din ele și apoi o vând la fier vechi. Fumul este înecăcios și ajunge până în zonele locuite. Este o poluare la drumul mare, iar autoritățile par că nu văd ce se întâmplă”, a declarat unul dintre cetățenii care a sesizat situația.

Arderea anvelopelor poate genera emisii toxice, cu efecte nocive asupra sănătății populației și asupra mediului. Eliminarea deșeurilor prin incendiere este interzisă de legislația în vigoare.

ZCH.ro publică imaginile primite de la cititori și solicită instituțiilor competente – Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și administrațiile locale implicate – să verifice situația din teren și să dispună măsurile necesare, dacă cele semnalate se confirmă.

Z.C.