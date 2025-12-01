ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

de Vlad Bălănescu

Pompierii nemțeni au participat astăzi la cele două parade militare organizate în municipiile Piatra-Neamț și Roman. Astfel, pompierii au fost prezenți în fața cetățenilor cu câte două plutoane, alături de celelalte structuri militare, pentru a le arata recunoștința pentru încrederea acordată.FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

În municipiul Piatra-Neamț, în intervalul orar 11:30-13:30, a fost organizată o expoziție cu tehnica de intervenție aparținând structurilor de ordine (IPJ, IJJ, poliția Locală și ISU).
Autospeciale de intervenție ale ISU au fost „explorate” cu mare interes atât de cei mici cât și de cei mari, care, cu această ocazie și-au exprimat admirația față de salvatori.FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

La sediul ISU Neamț s-a desfășurat un ceremonial militar și religios pentru avansarea în grad a șase cadre militare care s-au remarcat în anul 2025. În semn de apreciere pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu au fost înaintați în grad înaintea expirării stagiului minim patru ofițeri și doi subofițeri, astfel:FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

  • lt. col. BALTAG Cosmin-Neculai (Centru Operațional)
  • lt. col. BURUIANĂ Ovidiu (Serviciul Logistic)

– în gradul de locotenent colonel:

  • mr. COCERHAN Liviu-Vlad (Centru Operațional)

– în gradul de maior:

  • cpt. DASCĂLU Mihai-Gabriel (Inspecția de Prevenire)

– în grad de plutonier adjutant șef

  • plt. adj. SUCIU Mihai (Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț)

– în grad de plutonier adjutant

  • plt. maj. SPRÎNCIANĂ Cristian (Detașamentul de Pompieri Roman).

Cu data de 1 decembrie și-a încheiat cariera de pompier plt.adj.șef Mihalache Adrian Nicolae, care a fost comandant echipaj și conducător de autospeciale în cadrul Detașamentului de pompieri Roman. Calm, perseverent, muncitor, bine pregătit și devotat meseriei alese, Adrian a fost un camarad pe care colegii s-au bazat la fiecare misiune încredințată.FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

Îi mulțumim pentru întreaga activitate și îi dorim sănătate și bucurii alături de cei dragi!

Cu respect și recunoștință pentru înaintașii noștri și cu angajamentul de a fi mereu în slujba comunității, pompierii nemțeni urează tuturor românilor la mulți ani.

Comunicat de presă ISU Neamț

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Foto. Autocarul buclucaș din Autogara Flozampet din Târgu-Neamț
Articolul următor
FOTO. Târgul „Piatra lui Crăciun” deschis oficial la Piatra Neamț

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Târgul „Piatra lui Crăciun” deschis oficial la Piatra Neamț

În această seară, la ora 18.00, a fost inaugurat...
ECONOMIE

Foto. Autocarul buclucaș din Autogara Flozampet din Târgu-Neamț

Astăzi, 1 Decembrie, mai mulți ochi vigilenți au observat...
Stiri fierbinti

Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț, la ora...
EVENIMENT

Manifestări de Ziua Națională la Târgu-Neamț, marcate de o prezență redusă a aleșilor locali

Astăzi, 1 Decembrie 2025, începând cu ora 11:00, în...
ACTUALITATE

FOTO. Paradă militară de 1 Decembrie la Piatra Neamț

Astăzi, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, în...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Târgul „Piatra lui Crăciun” deschis oficial la Piatra Neamț

În această seară, la ora 18.00, a fost inaugurat...
ECONOMIE

Foto. Autocarul buclucaș din Autogara Flozampet din Târgu-Neamț

Astăzi, 1 Decembrie, mai mulți ochi vigilenți au observat...
Stiri fierbinti

Piatra Neamț: Un copil a fost rănit de artificiile de la Ziua Națională a României

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț, la ora...
EVENIMENT

Manifestări de Ziua Națională la Târgu-Neamț, marcate de o prezență redusă a aleșilor locali

Astăzi, 1 Decembrie 2025, începând cu ora 11:00, în...
ACTUALITATE

FOTO. Paradă militară de 1 Decembrie la Piatra Neamț

Astăzi, 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, în...
ACTUALITATE

Cum s-a văzut Marea Unire în 1918 în Neamț

În toamna anului 1918, care a marcat încheierea primei...
CULTURA

„Restaurarea ilustrată”, expoziție la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț din cadrul Complexului...
ACTUALITATE

Foc la o anexă a Mănăstirii Văratec

Foc la o anexă a Mănăstirii Văratec
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale