FOTO. Forțe ale ISU Neamț au participat la paradele militare de la Piatra Neamț și Roman. 6 ofițeri au fost avansați în rang

Pompierii nemțeni au participat astăzi la cele două parade militare organizate în municipiile Piatra-Neamț și Roman. Astfel, pompierii au fost prezenți în fața cetățenilor cu câte două plutoane, alături de celelalte structuri militare, pentru a le arata recunoștința pentru încrederea acordată.

În municipiul Piatra-Neamț, în intervalul orar 11:30-13:30, a fost organizată o expoziție cu tehnica de intervenție aparținând structurilor de ordine (IPJ, IJJ, poliția Locală și ISU).

Autospeciale de intervenție ale ISU au fost „explorate” cu mare interes atât de cei mici cât și de cei mari, care, cu această ocazie și-au exprimat admirația față de salvatori.

La sediul ISU Neamț s-a desfășurat un ceremonial militar și religios pentru avansarea în grad a șase cadre militare care s-au remarcat în anul 2025. În semn de apreciere pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu au fost înaintați în grad înaintea expirării stagiului minim patru ofițeri și doi subofițeri, astfel:

lt. col. BALTAG Cosmin-Neculai (Centru Operațional)

lt. col. BURUIANĂ Ovidiu (Serviciul Logistic)

– în gradul de locotenent colonel:

mr. COCERHAN Liviu-Vlad (Centru Operațional)

– în gradul de maior:

cpt. DASCĂLU Mihai-Gabriel (Inspecția de Prevenire)

– în grad de plutonier adjutant șef

plt. adj. SUCIU Mihai (Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț)

– în grad de plutonier adjutant

plt. maj. SPRÎNCIANĂ Cristian (Detașamentul de Pompieri Roman).

Cu data de 1 decembrie și-a încheiat cariera de pompier plt.adj.șef Mihalache Adrian Nicolae, care a fost comandant echipaj și conducător de autospeciale în cadrul Detașamentului de pompieri Roman. Calm, perseverent, muncitor, bine pregătit și devotat meseriei alese, Adrian a fost un camarad pe care colegii s-au bazat la fiecare misiune încredințată.

Îi mulțumim pentru întreaga activitate și îi dorim sănătate și bucurii alături de cei dragi!

Cu respect și recunoștință pentru înaintașii noștri și cu angajamentul de a fi mereu în slujba comunității, pompierii nemțeni urează tuturor românilor la mulți ani.

Comunicat de presă ISU Neamț