Foto. Formare profesională la standarde internaționale la Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu”

Școala Națională de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu" Târgu Ocna găzduiește în aceste zile cursul Prison and Probation Officer Course (PriPOC) – program de formare profesională destinat pregătirii personalului corecțional pentru participarea la misiuni internaționale desfășurate sub egida Organizației Națiunilor Unite sau în formate multilaterale echivalente.

Festivitatea de deschidere a avut loc luni, 9 februarie

Programul este rezultatul cooperării dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul Suedez al Penitenciarelor și Probațiunii, parteneriat dezvoltat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între cele două instituții.

Desfășurat în perioada 9–20 februarie 2026, cursul are un caracter aplicat și interactiv, fiind conceput pentru dezvoltarea competențelor necesare operării în medii post-conflict, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului și cu mecanismele operaționale ale sistemului ONU.

La program participă 18 cursanți din patru state: România- opt participanți, Suedia – patru participanți, Ucraina – doi participanți, Republica Moldova – patru participanți.

La festivitatea de deschidere a programului au luat cuvântul doamna chestor de poliție penitenciară dr. Ioana Morar, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, doamna Annette Billberg, reprezentant al partenerului suedez, domnul comisar șef de poliție penitenciară Ionuț-Mihai Rușinoiu, directorul Școlii Naționale de Poliție Penitenciară, precum și domnul Ciubotaru Cristian Aurelian, primarul localității Târgu Ocna.

„Administrația Națională a Penitenciarelor își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea continuă a resurselor umane, promovarea standardelor profesionale ridicate și consolidarea parteneriatelor internaționale, în sprijinul modernizării sistemului penitenciar românesc”, precizează comunicatul Școlii Naționale de Poliție Penitenciară „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna.

Această diversitate conferă programului o importantă dimensiune multinațională și interdisciplinară.

